Вовчанський агрегатний завод контролюють ЗСУ – голова Харківської ОВА

Агрегатний завод у Вовчанську перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це 15 жовтня заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Це суто військове питання, однак із тієї комунікації, що в мене є, агрегатний завод знаходиться під контролем ЗСУ”, – сказав Синєгубов.

Голова ОВА додав, що на півночі Харківщиниі лінія фронту стабільна, найважча ситуація – на Куп’янщині.

“Ворог проводить активні штурмові дії. По деяких напрямках їх буває по 3-4 за добу, по деяких – по 15. По Куп’янському напрямку ситуація найважча: за добу може бути і 25, і 30 атак”, – повідомив Синєгубов.