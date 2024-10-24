Ворожий обстріл пошкодив колії між Миколаєвом та Херсоном – УЗ

Окупанти пошкодили колії між Миколаєвом і Херсоном, потяги рухатимуться до Миколаєва, після чого пасажирам буде запропоновано пересісти на автобуси.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

“У зв’язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами”.

Усіх 78 пасажирів, які їдуть до Херсона, обіцяють доставити до місця призначення “з максимально можливим комфортом”.

“Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення”, – повідомили в Укрзалізниці.