Ворожий нафтовий термінал у Феодосії було уражено Силами оборони – Генштаб 

У ніч на 7 жовтня ЗСУ здійснили успішну атаку по ворожому морському нафтовому терміналу у місті Феодосія.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються”.

Військові нагадали, що Феодосійський термінал – найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають.