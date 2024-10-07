Суспільство

Ворожий нафтовий термінал у Феодосії було уражено Силами оборони – Генштаб 
7 Жовтня 2024 08:51
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дрони, крим, нпз, пожежа
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 7 жовтня ЗСУ здійснили успішну атаку по ворожому морському нафтовому терміналу у місті Феодосія.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються”.

Військові нагадали, що Феодосійський термінал – найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають.


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