Суспільство

Ворожа атака на Одещину: влучили в зерносховище порту Дуная

16 Серпня 2023 09:41
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одеса, бпла

Внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.

Про це повідомив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер.

“Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками.

Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.”

Кіпер додав, що наразі немає інформації про загиблих і постраждалих.

Силами та засобами Повітряних сил над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.


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