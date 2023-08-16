Ворожа атака на Одещину: влучили в зерносховище порту Дуная

Внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.
Про це повідомив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер.
“Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками.
Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області.
Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.”
Кіпер додав, що наразі немає інформації про загиблих і постраждалих.
Силами та засобами Повітряних сил над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.