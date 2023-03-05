Ворог зосередив усі зусилля на захопленні Кремінної, – голова Луганської ОВА

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про найважчі ділянки в області, де ведуться бої, а також що ворог зосередив “всі зусилля” на Кремінній.

“Найважчі ділянки на сьогоднішній день – це Кремінна і Білогороівка. На Кремінній, взагалі зосередили всі зусилля російські окупаційні війська. Вони намагаються все ж таки продавати наших захисників, отримати там певний якийсь успіх. Тому постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти. Білогорівка постійно обстрілюється. Тобто ситуація достатньо складна”, – повідомив Гайдай в ефірі національного телемарафону.

За словами Гайдая, незважаючи на те, що ворог постійно змінює тактику, йому це не допомагає, оскільки “прорирвів”, а також просування у росіян нема.