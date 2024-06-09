Політика

Ворог здійснює перегрупування військ уздовж кордону з Харківською областю – Волошин
9 Червня 2024 11:54
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Вовчанськ
Такі повідомлення пишуть російські піхотинці операторам ударних дронів підрозділу "Black Raven Group" 81-ї ОАЕМБр / Фото з відкритих джерел

На півночі Харківської області тривають бойові зіткнення з противником, зокрема, вранці в неділю в районі Вовчанська – два бойові зіткнення, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.

“За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Стариця і Вовчанськ, зокрема, були бої. І вже на ранок є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. ЗСУ протистоять там ворогу”, – сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю.

За інформацією спікера, є інформація, що противник здійснює перегрупування своїх військ уздовж кордону. “І на підтримку своїх дій ворог намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загородзагонів із числа особового складу підрозділу “Ахмат”, а також є певні переміщення підрозділів у районі лінії держкордону. Це підрозділи російської армії, повітряно-десантних військ, 11-го і 44-го армійських корпусів”, – сказав він.

При цьому, відповідаючи на запитання про залучення противником резервів, Волошин сказав: “Є інформація, що задіяні резерви, а також є інформація, що з території Херсонщини перекидаються певні підрозділи для посилення дій на півночі Харківщини”.

Речник ОСГВ “Хортиця” наголосив, що 10 червня буде місяць від початку операції російської армії на прикордонні Харківщини.


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