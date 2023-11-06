Суспільство

Ворог здійснив атаку на  південь “Шахедами” та чотирма типами ракет

6 Листопада 2023 07:48
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одеса, миколаїв, херсон, ракети, дрони

В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет: “Онікс”, “Іскандер-М”, Х-31П, Х-59. Окрім цього, інтенсивно бив дронами – 15 вдалося знищити, але є влучання.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram.

По Одесі ворог вдарив, ймовірно, “Оніксом” і “Іскандером-М”. 

Влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. 

Вибуховою хвилею понівечено  кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Атака ударних дронів типу “Shahed-131/136” була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси.

15 дронів знищили сили протиповітряної оборони. 

Є влучання, пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям. 

Пожежу оперативно ліквідували.

5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено. 

В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону. 

Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. 

Інформації про постраждалих немає.

А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.


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