Суспільство

Ворог завдав удару по Полтавщині: є загиблі

28 Серпня 2023 08:29
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ракетний удар

Російська армія завдала удару по Полтавській області, є влучання у промисловий об’єкт, двоє людей загинуло.

Про це повідомив голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін.

“Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий об’єкт.

Інформація про постраждалих уточнюється”.

Доповнено: Двоє людей загинуло та двоє постраждалих внаслідок атаки росіян по промисловому об’єкту Полтавщини

Ще про місцезнаходження двох людей наразі невідомо. Тривають пошукові роботи та розбір завалів. Також повністю зруйновано виробничий цех.


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