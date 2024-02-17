Ворог завдав ударів по Липцям з РСЗО – Синєгубов

Сьогодні близько 15:40 ворог завдав ударів по с. Липці Харківського району. Попередньо – окупанти використовують реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку. Без постраждалих.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни обстрілювали Липці із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль.