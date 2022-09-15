Ворог завдав ракетного удару по лісосмузі у Київському районі Харкова

Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харків. Близько опівночі зафіксовано влучання російської ракети в лісосмугу в Київському районі. Попередньо – без втрат.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення. “Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав”, – зазначив Синєгубов.

“За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Вкотре наголошую, повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно”, – йдеться в його повідомленні у Telegram.