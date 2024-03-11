Ворог використовує тактику маневрування дронів, щоб ускладнити роботу ППО – Гуменюк

Останнім часом ворог використовує тактику маневрування дронів серед житлової забудови, тероризуючи населення України та ускладнюючи роботу сил ППО.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Останнім часом саме таку тактику, коли дрони маневрують у районі житлової забудови, ворог обирає, тероризуючи мирне населення. Ця тактика також спрямована на ускладнення роботи Сил ППО України, тому що збиття в такий спосіб дуже важко проводити, коли навколо – багатоповерхівки з людьми», – сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що минулої ночі саме такою «ударною» з боку ворожих дронів була ніч на Одещині, де ворог намагався здійснити максимально потужний удар по конкретному регіону. «Сконцентровано протягом 1,5 години атакували дрони з акваторії Чорного моря Одещину, намагалися прокладати собі маршрути знову житловими і промисловими кварталами. Дуже багато маневрів здійснювали серед житлової забудови», – зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь».

За її словами, таку саму тактику ворог застосовував уночі і на сході України, де дрони були використані в районі щільної житлової забудови.