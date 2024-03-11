Політика

Ворог використовує тактику маневрування дронів, щоб ускладнити роботу ППО – Гуменюк

11 Березня 2024 11:39
читать на русском →
дрони, гуменюк
Наталія Гуменюк / Getty Images

Останнім часом ворог використовує тактику маневрування дронів серед житлової забудови, тероризуючи населення України та ускладнюючи роботу сил ППО.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Останнім часом саме таку тактику, коли дрони маневрують у районі житлової забудови, ворог обирає, тероризуючи мирне населення. Ця тактика також спрямована на ускладнення роботи Сил ППО України, тому що збиття в такий спосіб дуже важко проводити, коли навколо – багатоповерхівки з людьми», – сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що минулої ночі саме такою «ударною» з боку ворожих дронів була ніч на Одещині, де ворог намагався здійснити максимально потужний удар по конкретному регіону. «Сконцентровано протягом 1,5 години атакували дрони з акваторії Чорного моря Одещину, намагалися прокладати собі маршрути знову житловими і промисловими кварталами. Дуже багато маневрів здійснювали серед житлової забудови», – зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь».

За її словами, таку саму тактику ворог застосовував уночі і на сході України, де дрони були використані в районі щільної житлової забудови.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Березня 2024 13:17

Українців, які відмовляються робити російські паспорти ймовірно будуть депортувати з ТОТ – британська розвідка
11 Березня 2024 14:38

Росіяни скоїли замах на начальника Харківського військового гарнізону
11 Березня 2024 14:12

В чергах на польському кордоні – близько 1700 вантажівок
11 Березня 2024 12:11

Шпигувала для ворога на Вінниччині: СБУ оголосили підозру дружині колишнього регіонала
11 Березня 2024 11:23

Україна починає офіційні перемовини з авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки