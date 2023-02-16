Політика

Ворог все частіше атакує з повітря – Гайдай

16 Лютого 2023 09:39
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Луганська область, Гайдай

Ворожих літаків побільшало, позиції українських військових у Луганській області атакують з повітря, заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Незважаючи на велику кількість атак, українські військові дають гідну відсіч, заявив він.

“Ситуація залишається стабільно-важкою, але абсолютно контрольованою для Сил оборони. Постійно йдуть атаки, ворог підключає важку техніку, авіацію. Але на сьогоднішній день ситуація контрольована, всі ці атаки відбиваються. Єдине, важко, тому що їх дуже багато”, – сказав Гайдай в ефірі “24 канали”.


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