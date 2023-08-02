Суспільство

Ворог вночі атакував Одесу безпілотниками: є пошкодження

2 Серпня 2023 07:20
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одеса, бпла

Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктури на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

“Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області.

Внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби”.

Очільник ОВА також повідомив, що станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.


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