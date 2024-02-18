Кримінал

Ворог в рази збільшив обстріли населених пунктів Харківщини Наслідки обстрілу Куп’янська 17 лютого 2024 / Фото з Telegram-каналу @synegubov Протягом доби ворог завдав більше 50 ударів по прикордонних районах Харківської області із різних видів озброєння. Росіяни інтенсивно використовують КАБи, ракети С-300, артилерію. Зруйнована виключно цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. О 12:30 відбувся обстріл шістьома КАБами с. Чорне Купʼянського району. Після чого тривалий час працювала артилерія.

Знищено будівлю ліцею, більше 20 приватних житлових будинків.

Знищено будівлю ліцею, більше 20 приватних житлових будинків. О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону.

Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає.

Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Жертв немає. Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську. Внаслідок влучання в 3 двоповерхові будинки поранені – 5 цивільних людей, одна 55-річна жінка загинула.

Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств .

Пошкоджені більше 10 приватних будинків, гаражний кооператив, будівлі цивільних підприємств . О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів.

О 15:41 у с. Липці Харківського району внаслідок обстрілів горів будинок.

О 16:50 в с. Загризове Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок.

О 17:54 в м. Куп’янськ зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство. Горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки.

Вибухом пошкоджено 10 будівель.

Вибухом пошкоджено 10 будівель. О 16:05 – обстріл С-300 у смт. Приколотне Куп’янського району.

Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків.

Пошкоджено будівлю ліцею, щонайменше 7 приватних будинків. Близько 20:00 вслідок обстрілу с. Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років.

О 00:15 відбувся ворожий обстріл м. Богодухів, зруйновано нежитлові господарчі будівлі, адмінбудівлі, три автомобілі.

Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по с. Петропавлівка. Без постраждалих.



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