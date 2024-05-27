Суспільство

Ворог тисне на Покровському напрямку, – Генштаб

27 Травня 2024 14:58
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війна
Українські військові заряджають гаубицю Д-30 / Фото: Getty Images

З початку доби кількість ворожих атак на Покровському напрямку зросла до восьми. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

  • На Покровському напрямку бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена.
  • На Харківському напрямку агресор і надалі спрямовує штурмові дії в бік населеного пункту Липці. Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем наших військ.
  • На Времівському напрямку російські окупанти здійснили ще одну спробу штурму, другу за день, біля села Старомайорське. Отримали вогневе ураження та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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