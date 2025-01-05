Ворог посилює тиск: понад 100 бойових зіткнень за добу – Генштаб

Ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Українські воїни продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Від початку доби станом на 16:00 зафіксовано 114 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Головне з оперативного зведення:

Північний напрямок

Під вогонь ствольної артилерії потрапили прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей: Порозок, Карповичі, Гаті, Біла Береза, Дружба, Бачівськ, Кореньок, Тимофіївка, Старікове, Петрушівка та Покровка.

Ворог завдав авіаударів керованими авіабомбами (КАБ) по Малій Рибиці та некерованими авіаракетами по Грем’ячці.

Харківський та Куп’янський напрямки

На Харківщині російські війська атакували некерованими авіаракетами район Охрімівки. На Куп’янському напрямку відбито атаку поблизу Загризового, де противник зазнав втрат.

Лиманський напрямок

Російська армія здійснила шість наступів біля Надії, Твердохлібового, Зарічного, Новосергіївки та Першотравневого за підтримки авіації. Тривають чотири боєзіткнення.

Сіверський та Краматорський напрямки

На Сіверському напрямку ворог провів один безрезультатний штурм. Біля Часового Яру на Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника.

Торецький напрямок

ЗСУ відбили три атаки біля Торецька, Щербинівки та Кримського. Два бої тривають досі.

Покровський напрямок

Ворог здійснив 36 атак у районах Єлизаветівки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Піщаного, Солоного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Ясенового. Відбито 15 атак, 16 боїв тривають.

Курахівський напрямок

Окупанти атакували позиції ЗСУ 18 разів поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Бої продовжуються.

Времівський напрямок

Відбито шість атак ворога поблизу Янтарного, Нового Комара та в напрямку Константинополя. Дві атаки ще тривають. Ворог завдав авіаударів по Андріївці, Улаклам, Темирівці та Константинополю.

Інші напрямки

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій з боку ворога не зафіксовано. Тривають обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури.