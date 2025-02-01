Ворог посилює тиск: 71 бойове зіткнення з початку доби

Станом на 16:00 1 лютого 2025 року на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Українські захисники утримують позиції та завдають ворогу втрат, проте противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському, Куп’янському, Лиманському напрямках та на Курщині.

🔹 Прикордонні обстріли: росіяни продовжують терор цивільного населення. Під ворожим вогнем опинилися Залізний Міст і Миколаївка (Чернігівська обл.), Хлібороб (Сумська обл.)

🔹 Куп’янський напрямок: ворог 15 разів намагався просунутися, бої тривають у чотирьох локаціях.

🔹 Лиманський напрямок: росіяни 12 разів атакували, українські воїни продовжують тримати оборону в чотирьох точках. Також противник завдав авіаудару по Зеленому Гаю.

🔹 Сіверський напрямок: три атаки ворога відбиті, один бій ще триває.

🔹 Краматорський напрямок: відбито дві атаки, ще три бої тривають. Ворог активно діє поблизу Часового Яру та Білої Гори.

🔹 Торецький напрямок: п’ять атак, два боєзіткнення досі тривають.

🔹 Покровський напрямок: найгарячіша ділянка фронту. 22 бойові зіткнення за день, вісім боїв ще тривають.

🔹 Новопавлівський напрямок: одна спроба прориву в напрямку Костянтинополя – ворога зупинено.

🔹 Гуляйпільський напрямок: росіяни атакували в районі Новосілки, але отримали відсіч.

🔹 Оріхівський напрямок: тривають два бої біля Щербаків і Нестерянки.

🔹 Курщина: три атаки відбиті, одне боєзіткнення триває. Противник завдав семи авіаударів, скинувши дев’ять керованих авіабомб.

На Харківському та Придніпровському напрямках активних бойових дій противник не проводив.

Українські воїни продовжують виснажувати окупантів уздовж усієї лінії фронту та в тилу.