Ворог посилює тиск: 53 бойових зіткнення з початку доби

Російські війська продовжують активні штурмові дії по всій лінії фронту. Від початку доби зафіксовано 53 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового, з яких шість були відбиті, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку тривають бої поблизу Тернів.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися прорватися в районі Часового Яру, але їхня атака була зупинена.

Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 25 штурмів. Українські захисники відбили 14 атак, 11 боєзіткнень тривають.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував позиції ЗСУ біля Кримського, Торецька та Щербинівки, активно застосовуючи авіацію.

На Придніпровському напрямку ворог без успіху штурмував українські позиції поблизу Антонівки та Придніпровського.

У Курській області українські військові відбили п’ять атак та знищили кілька ворожих об’єктів.

Сили оборони продовжують стримувати натиск противника на всіх напрямках, завдаючи йому значних втрат.