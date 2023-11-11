Політика

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку

11 Листопада 2023 19:06
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генштаб

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 41 авіаційний ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 17 атак.
  • На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Вугледару, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.
  • На Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 1 зенітну керовану ракету С-400.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 артилерійських засобах, 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засобах протиповітряної оборони противника.


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