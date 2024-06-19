Ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, – Генштаб

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 95, повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 19:00.
- На Харківському напрямку загарбники за день чотири рази без успіху атакували в районі Вовчанська та Липців. О другій половині дня російські терористи завдали підступного удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць.
- На Куп’янському напрямку наші оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. На даний час там тривають ще два боєзіткнення.
- На Лиманському напрямку противник впродовж дня теж 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває.
- На Сіверському напрямку, поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки, агресор шість разів штурмував позиції Сил оборони. Дві атаки наші воїни відбили, ще чотири – тривають. Ситуація напружена.
- На Краматорському напрямку кількість атак противника зросла до 17. Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються.
- На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 30 штурмів агресора, ще шість ворожих атак – тривають.
- За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили шість атакувальних дій військ агресора, ще чотири – продовжуються.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.