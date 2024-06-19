Ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, – Генштаб

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 95, повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 19:00.

На Харківському напрямку загарбники за день чотири рази без успіху атакували в районі Вовчанська та Липців. О другій половині дня російські терористи завдали підступного удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць.

На Куп’янському напрямку наші оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. На даний час там тривають ще два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня теж 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває.

На Сіверському напрямку, поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки, агресор шість разів штурмував позиції Сил оборони. Дві атаки наші воїни відбили, ще чотири – тривають. Ситуація напружена.

На Краматорському напрямку кількість атак противника зросла до 17. Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 30 штурмів агресора, ще шість ворожих атак – тривають.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили шість атакувальних дій військ агресора, ще чотири – продовжуються.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.