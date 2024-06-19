Суспільство

Ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, – Генштаб
19 Червня 2024 20:07
читать на русском →
війна
Артилерія 57-ї омпбр ЗСУ веде вогонь по російських позиціях / Фото: REUTERS

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. 

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 95, повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 19:00. 

  • На Харківському напрямку загарбники за день чотири рази без успіху атакували в районі Вовчанська та Липців. О другій половині дня російські терористи завдали підступного удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць.  
  • На Куп’янському напрямку наші оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. На даний час там тривають ще два боєзіткнення.
  • На Лиманському напрямку противник впродовж дня теж 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває.
  • На Сіверському напрямку, поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки, агресор шість разів штурмував позиції Сил оборони. Дві атаки наші воїни відбили, ще чотири – тривають. Ситуація напружена. 
  • На Краматорському напрямку кількість атак противника зросла до 17.  Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки.  Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються.
  • На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу.  Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників.  Успіху не мали 30 штурмів агресора,  ще шість ворожих атак – тривають.
  • За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку.  Наші оборонці відбили шість атакувальних дій військ агресора, ще чотири – продовжуються. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Червня 2024 20:07

Ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, – Генштаб
19 Червня 2024 20:40

Росіяни атакували “Іскандером” прибережну зону Одещини
19 Червня 2024 20:24

В Україні заборонили проросійську партію “Наш край” – майно віддадуть державі
19 Червня 2024 19:15

До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав
19 Червня 2024 18:59

WSJ: Українські безпілотники стають розумнішими
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
усі думки