Ворог найбільше атакує на Покровському та Лиманському напрямках, – Генштаб

Від початку доби відбулося 73 бойових зіткнень. Сьогодні ворог найактивніший на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 28 липня станом на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурмову дію неподалік Новоосинового. Бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка, Новосергіївка, Невське, Терни, Новосадове та Торське. Наші захисники відбили п’ять ворожих атак, сім – досі продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень – зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення – тривають.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три – продовжуються.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень – тривають.

На Курахівському напрямку війська рф чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої – завершено, один – продовжується.

На Времівському напрямку досі тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників у районі населеного пункту Гуляйполе. Бій досі триває.

На Оріхівському напрямку противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.