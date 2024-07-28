Суспільство

Ворог найбільше атакує на Покровському та Лиманському напрямках, – Генштаб
28 Липня 2024 17:09
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війна
Бомбер підрозділу безпілотних систем 22 ОМБр / Фото: 22 ОМБр

Від початку доби відбулося 73 бойових зіткнень. Сьогодні ворог найактивніший на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 28 липня станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурмову дію неподалік Новоосинового. Бій триває. 
  • На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка, Новосергіївка, Невське, Терни, Новосадове та Торське. Наші захисники відбили п’ять ворожих атак, сім – досі продовжуються.
  • На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень – зазнав поразки. 
  • На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення – тривають.
  • На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три – продовжуються.
  • На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень – тривають.
  • На Курахівському напрямку війська рф чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої – завершено, один – продовжується.
  • На Времівському напрямку досі тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки.
  • На Гуляйпільському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників у районі населеного пункту Гуляйполе. Бій досі триває.
  • На Оріхівському напрямку противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.


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