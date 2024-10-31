Суспільство

Ворог готується до механізованих штурмів у Запорізькій області, – ЗСУ
31 Жовтня 2024 10:57
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війна
Ілюстративне фото / 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На Времівському напрямку російські окупаційні війська готуються застосувати броньовану техніку не лише для транспортування штурмових груп, а й для вогневої підтримки піхоти.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки в коментарі LIGA.net.

За його словами, застосування бронетехніки для підтримки піхоти планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

Волошин зазначив, що на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти провели навчання із такого застосування бронетехніки. Крім того, вони готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів.

“У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією”, – наголосив речник.

Водночас він констатував, що росіяни продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями та доставляти особовий склад та певні види озброєння.

Волошин зазначив, що це дозволяє швидко пересуватись і не підриватись на мінних полях. Натомість по них ефективно відпрацьовують українські безпілотники.


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