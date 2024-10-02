Ворог безупинно атакує наші позиції, – Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною, ворог безупинно атакує наші позиції. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.
- На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.
- На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.
- На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.
- На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив безуспішну атаку наших позицій в напрямку Богоявленки.
- На Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані сім разів неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 32 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль та чотири одиниці спецтехніки окупантів.