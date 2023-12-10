Політика

Ворог атакує на семи напрямках, відбулось 82 бойових зіткнення

10 Грудня 2023 20:22
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генштаб

Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку, сили оборони відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку, українські воїни відбито 39 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників.
  • На Шахтарському напрямку, сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі південно-східніше Вугледару Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів російських окупантів.


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