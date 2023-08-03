Ворог атакував Херсон: є постраждалі

Російські окупанти зранку 3 серпня обстріляли Херсон, окупанти били по церкві у середмісті та громадському транспорту, 3 поранених.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, глава ОП Андрій Єрмак.

“Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона.

Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою “швидкої” їх шпиталізували.

39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.

Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя”.

За словами Єрмака, росіяни обстріляли Херсон з артилерії: “Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу”.