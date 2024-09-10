Суспільство

Ворог атакував енергооб’єкти у восьми областях – Міненерго
10 Вересня 2024 12:04
читать на русском →
енергетика
Ілюстративне фото з відкритих джерел

За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Дніпропетровській області через обстріли двічі знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та водоканал. Крім того, також була знеструмлена підстанція, споживачі та залізниця (порушень руху потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою.

У Сумській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі Харківської області. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались споживачі. Живлення відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювалось 947 абонентів у 15 населених пунктах.

У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу території однієї з шахт пошкоджено обладнання. На момент інциденту людей у шахті не було. Одній людині надано медичну допомогу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Вересня 2024 12:54

Три працівники ТЦК були викриті на хабарях на Прикарпатті
10 Вересня 2024 11:23

Влада Естонії змінила умови надання допомоги на оренду житла біженцям з України
10 Вересня 2024 10:40

Родина нардепа Іванісова придбала автомобілів та нерухомості на майже $2 млн, – Bihus.Info
10 Вересня 2024 09:15

Сили ППО вночі збили 38 “Шахедів”
10 Вересня 2024 08:34

Міноборони РФ заявило, що збили 144 дрони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки