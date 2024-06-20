Ворог активно застосовує авіацію, щоб прорвати оборону ЗСУ, – Генштаб

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби – 96. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 19:00.

На Харківському напрямку протягом дня окупанти скинули уже шість КАБів з території РФ, з напрямків Бєлгорода та Шебекіного Бєлгородської області. Бомбардуванню піддано райони Вовчанська, Нескучного та Липців. Безуспішні штурмові дії сьогодні ворог вів у Вовчанську та біля Тихого.

На Покровському напрямку наразі тривають бої в 14 локаціях, зокрема в районах Сокола, Воздвиженки та Новоолександрівки. Напрямок залишається найгарячішим. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Євгенівка, Вовче та Нова Полтавка. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до 34.

Пообіді, по дві нових безуспішних спроби ворога атакувати побільшало на Курахівському та Придніпровському напрямках. На останньому російські терористи скинули ще й шість керованих авіабомб – постраждали райони Новотягинки, Іванівки та Миколаївки.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.