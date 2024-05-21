Суспільство

Ворог активно атакує на чотирьох напрямках, – Генштаб

21 Травня 2024 21:28
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війна
Вовчанськ під російськими обстрілами / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Ворог продовжує штурмувати на більшості напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ. Поточної доби відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше – в смугах оборони наших підрозділів на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Тривають бої в районах Вовчанська і Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь. 

Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, наші воїни завдають ворогу вогневого ураження.

Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську РСЗВ БМ-21 “Град”. 

Покровський напрямок

На Покровському напрямку тривають бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне становище. Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам.

“На теперішній час противник втратив тут загалом 47 російських окупантів та 14 одиниць озброєння і військової техніки”, – повідомили в Генштабі.

Зокрема знищено ЗРК “Куб” та МТ-ЛБ, пошкоджено один танк та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян.

Інші напрямки

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти дев’ять разів атакували наші оборонні рубежі. І надалі тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.
  • На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії в районі Білогорівки.
  • На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до десяти. Українські воїни продовжують відбивати ворожий штурм у районі населеного пункту Кліщіївка. Ворог успіху не має.
  • Шоста за сьогодні, і також безуспішна,  спроба загарбників просунутися в напрямку села Старомайорське була відбита нашими захисниками на Времівському напрямку. 
  • На Придніпровському напрямку російські терористи завдали авіударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три КАБи.

Решта напрямків не мають суттєвих змін в обстановці.

Від початку доби авіація Повітряних сил, армійська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили загалом 16 районів зосередження особового складу російських окупантів, дві радіолокаційні станції та одну артилерійську систему противника.


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