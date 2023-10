Воллес закликав Німеччину передати Україні ракети Taurus

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він написав у twitter.

“Кожного разу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню та порушує міжнародне право, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, має бути відповідь. Ми зробили це з Starstreak і Storm Shadow”, – йдеться у повідомленні.

Тепер, за його словами, Німеччина повинна відправити свої ракетні системи Taurus в Україну та приєднатися до Великобританії та Франції.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France.