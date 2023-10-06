Політика

Воллес закликав Німеччину передати Україні ракети Taurus

6 Жовтня 2023 09:20
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зброя, німеччина

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це він написав у twitter.

“Кожного разу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню та порушує міжнародне право, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, має бути відповідь. Ми зробили це з Starstreak і Storm Shadow”, – йдеться у повідомленні.

Тепер, за його словами, Німеччина повинна відправити свої ракетні системи Taurus в Україну та приєднатися до Великобританії та Франції.


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