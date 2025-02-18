Суспільство

Водія київської маршрутки відсторонили після скандалу з військовою
18 Лютого 2025 13:56
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Київська маршрутка / Facebook / Ксенія Пономарьова
Київська маршрутка / Facebook / Ксенія Пономарьова

Військовослужбовиця ЗСУ Ксенія Пономарьова розповіла, що у Києві водій маршрутки №410 навмисно різко загальмував, змусивши її впасти, коли вона намагалася показати пільгове посвідчення.

За її словами, цей водій уже кілька днів тому відмовляв їй у проїзді, вимагаючи їхати тролейбусом.

“Він мене впізнав, почекав, поки, стоячи біля нього, витягну посвідчення учасника бойових дій, і рвонув з зупинки. Кричати він почав одразу, переходячи на “ти”. Я відповіла, що пам’ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував і я впала”, — написала жінка.

Також за словами Пономарьової, водій назвав її  “п’яним бидлом”.

Після інциденту жінка звернулася на гарячу лінію Державної служби з безпеки на транспорті. 18 лютого відомство повідомило, що перевізник та водій викликані на зустріч із посадовцями.

Водія відсторонили на час внутрішнього розслідування, а всіх водіїв маршруту зобов’язали пройти додатковий інструктаж щодо безпеки та правил перевезення пасажирів.


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