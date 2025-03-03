Водій вантажівки, який влаштував масову ДТП в Дніпрі, перебував у стані сп’яніння

Поліція Дніпра затримала водія, який у стані спʼяніння скоїв ДТП з потерпілими. Внаслідок аварії за участі пʼяти автомобілів тілесні ушкодження дістали четверо людей.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

ДТП сталася 3 березня на вулиці Івана Нечуя-Левицького. Як попередньо встановили слідчі, водій вантажного автомобіля Renault здійснив зіткнення з автомобілем Ford. Внаслідок удару автомобіль Ford продовжив некерований рух та врізався у два автобуси й легковик.

52-річного керманича автомобіля Renault затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння) КК України.