Кримінал

Водій вантажівки, який влаштував масову ДТП в Дніпрі, перебував у стані сп’яніння
3 Березня 2025 20:43
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У Дніпрі затримали водія, який влаштував масову ДТП / Фото: Поліція Дніпропетровської області
У Дніпрі затримали водія, який влаштував масову ДТП / Фото: Поліція Дніпропетровської області

Поліція Дніпра затримала водія, який у стані спʼяніння скоїв ДТП з потерпілими. Внаслідок аварії за участі пʼяти автомобілів тілесні ушкодження дістали четверо людей.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

ДТП сталася 3 березня на вулиці Івана Нечуя-Левицького. Як попередньо встановили слідчі, водій вантажного автомобіля Renault здійснив зіткнення з автомобілем Ford. Внаслідок удару автомобіль Ford продовжив некерований рух та врізався у два автобуси й легковик.

52-річного керманича автомобіля Renault затримали в порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння) КК України.

Масова ДТП в Дніпрі / Фото: Поліція Дніпропетровської області

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