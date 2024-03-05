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Внутрішньопідлоговий водяний конвектор – у чому особливості моделі?

5 Березня 2024 10:04
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Внутрішньопідлогові водяні конвектори є одним з найбільш ефективних та зручних способів обігріву приміщень. Вони мають високу тепловіддачу і дозволяють рівномірно розподіляти тепло по всій площі приміщення.

внутрішньопідлоговий водяний конвектор

Якщо ви хочете вивчити каталог внутрішньопідлогових конвекторів водяного опалення, то на сайті є спеціальний розділ, де ви можете підібрати потрібний вам конвектор. Каталог включає як бюджетні, так і дорожчі моделі, які відрізняються не тільки ціною, а й технічними характеристиками.

Кому підійде внутрішньопідлоговий конвектор опалення?

Конвектори внутрішньопідлогові водяні опалення є особливо популярним варіантом для тих, хто віддає перевагу прихованому монтажу систем опалення.

Якщо ви розглядаєте можливість встановлення внутрішньопідлогових конвекторів опалення водяних, то вам необхідно вивчити широкий вибір моделей різних виробників, а також отримати професійну консультацію від досвідчених менеджерів. У каталозі представлені недорогі внутрішньопідлогові конвектори водяного опалення, які можна купити за вигідною ціною.

Крім того, внутрішньопідлогові конвектори опалення водяні можуть бути використані в різних приміщеннях, включаючи квартири, будинки, офіси, магазини та інші. Вони можуть бути встановлені як під час будівництва будівлі, так і в процесі ремонту та модернізації вже існуючих приміщень. Рекомендовано купити недорого внутрішньопідлогові конвектори водяного опалення, щоб заощадити на вартості та отримати високоякісний продукт.

Ціна на внутрішньопідлоговий водяний конвектор?

Ціна на водяні конвектори опалення може змінюватись в залежності від моделі та виробника. На нашому сайті ви можете ознайомитись з докладними описами товарів, де вказані всі характеристики, включаючи ціну та розміри. Крім того, досвідчені менеджери завжди готові проконсультувати вас з будь-яких питань, пов’язаних з вибором та покупкою водяних внутрішньопідлогових конвекторів.

Торгова марка:VeranoPolvaxCarrera
Модель:Verano TURBO VKN5Polvax KV MiniCarrera SV
Тип товару:Конвектор внутрішньопідлоговийКонвектор внутрішньопідлоговийКонвектор внутрішньопідлоговий
Ціна товару:27 104 грн12 241 грн11 988 грн
Глибина, мм:756765
Довжина, мм:75010001000
Ширина, мм:280230250
Тип конвекції:Примусова конвекціяПримусова конвекціяПримусова конвекція
Матеріал:Сталь
Робочий тиск, Бар:101010
Тепловіддача, Вт:12146821167
Тип підключення:Гідравлічне Гідравлічне  Гідравлічне 
Гарантія:71010
Допомога:  На виставці   На виставці   На виставці 

Вбудовувані конвектори стають все більш популярними серед власників житлових та комерційних приміщень. Вони ефективно забезпечують комфортну температуру всередині приміщення, при цьому не займають додаткового місця на стінах чи вікнах.

Інформація надана фахівцями магазину: Студія Тепла


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