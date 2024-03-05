Внутрішньопідлоговий водяний конвектор – у чому особливості моделі?

Внутрішньопідлогові водяні конвектори є одним з найбільш ефективних та зручних способів обігріву приміщень. Вони мають високу тепловіддачу і дозволяють рівномірно розподіляти тепло по всій площі приміщення.

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Кому підійде внутрішньопідлоговий конвектор опалення?

Конвектори внутрішньопідлогові водяні опалення є особливо популярним варіантом для тих, хто віддає перевагу прихованому монтажу систем опалення.

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Крім того, внутрішньопідлогові конвектори опалення водяні можуть бути використані в різних приміщеннях, включаючи квартири, будинки, офіси, магазини та інші. Вони можуть бути встановлені як під час будівництва будівлі, так і в процесі ремонту та модернізації вже існуючих приміщень. Рекомендовано купити недорого внутрішньопідлогові конвектори водяного опалення, щоб заощадити на вартості та отримати високоякісний продукт.

Ціна на внутрішньопідлоговий водяний конвектор?

Ціна на водяні конвектори опалення може змінюватись в залежності від моделі та виробника. На нашому сайті ви можете ознайомитись з докладними описами товарів, де вказані всі характеристики, включаючи ціну та розміри. Крім того, досвідчені менеджери завжди готові проконсультувати вас з будь-яких питань, пов’язаних з вибором та покупкою водяних внутрішньопідлогових конвекторів.

Торгова марка: Verano Polvax Carrera Модель: Verano TURBO VKN5 Polvax KV Mini Carrera SV Тип товару: Конвектор внутрішньопідлоговий Конвектор внутрішньопідлоговий Конвектор внутрішньопідлоговий Ціна товару: 27 104 грн 12 241 грн 11 988 грн Глибина, мм: 75 67 65 Довжина, мм: 750 1000 1000 Ширина, мм: 280 230 250 Тип конвекції: Примусова конвекція Примусова конвекція Примусова конвекція Матеріал: Сталь – – Робочий тиск, Бар: 10 10 10 Тепловіддача, Вт: 1214 682 1167 Тип підключення: Гідравлічне Гідравлічне Гідравлічне Гарантія: 7 10 10 Допомога: На виставці На виставці На виставці

Вбудовувані конвектори стають все більш популярними серед власників житлових та комерційних приміщень. Вони ефективно забезпечують комфортну температуру всередині приміщення, при цьому не займають додаткового місця на стінах чи вікнах.

Інформація надана фахівцями магазину: Студія Тепла