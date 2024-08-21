Вночі ЗСУ атакували російський ЗРК С-300 в Ростовської області

В ніч на 21 серпня ЗСУ атакували ворожі позиції ЗРК С-300 в Новошахтинську Ростовської області РФ.

Про це повідомив Генштаб.

“У ніч на 21 серпня підрозділи військово-морських сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ”.

У Генштабі повідомляють, що у визначених точках прицілювання спостерігались вибухи.

Проте наразі точність ураження дорозвідується.

Комплекси С-300 російські загарбники використовують для ударів по мирних містах України.