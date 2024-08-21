Суспільство

Вночі ЗСУ атакували російський ЗРК С-300 в Ростовської області
21 Серпня 2024 09:35
читать на русском →
зсу, рф
ЗРК С-300 / Вікіпедія

В ніч на 21 серпня ЗСУ атакували ворожі позиції ЗРК С-300 в Новошахтинську Ростовської області РФ.

Про це повідомив Генштаб.

“У ніч на 21 серпня підрозділи військово-морських сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ”.

У Генштабі повідомляють, що у визначених точках прицілювання спостерігались вибухи.

Проте наразі точність ураження дорозвідується.

Комплекси С-300 російські загарбники використовують для ударів по мирних містах України.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
21 Серпня 2024 10:30

Влада Німеччини запевнила Україну у подальшій підтримці
21 Серпня 2024 09:35

Вночі ЗСУ атакували російський ЗРК С-300 в Ростовської області
21 Серпня 2024 08:44

Вночі над Вінниччиною збили 4 “Шахеди”
21 Серпня 2024 07:50

Мешканцям Дніпропетровщини, які палили авто військових, оголосили підозру
21 Серпня 2024 07:09

У березні Байден затвердив секретну ядерну стратегію США
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки