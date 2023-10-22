Політика

Вночі знищено шість ударних дронів і одна російська ракета

22 Жовтня 2023 08:45
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У ніч на 22 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Про це йдеться у зведенні Повітряних Сил ЗСУ.

Зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.

Також противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Також противник запустив два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу “Shahed-136/131” з району мису Чауда (Крим).

“Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні БпЛА “Shahed-136/131””, – йдеться у повідомленні.

Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу “Ланцет”.


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