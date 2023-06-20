Кримінал

Вночі знищено 32 “шахеди”

20 Червня 2023 09:01
28
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У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами «Shahed-136/131» по військових та інфраструктурних об’єктах України, повідомляється у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря.

“Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні”, – йдеться у повідомленні.

30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів».

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.


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