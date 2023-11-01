Вночі знищено 18 із 20 ударних дронів “Shahed” та ворожу ракету

У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил

“Під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Загалом збито 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.