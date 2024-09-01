Кримінал

Вночі збито 8 з 11 ударних безпілотників
1 Вересня 2024 10:09
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Палаючі вантажівки після російського обстрілу Сумщини 31 серпня 2024 / Фото ГУНП в Сумській області

У ніч на 1 вересня 2024 року противник застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За даними українських військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

“В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей”, – йдеться у повідомленні.


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