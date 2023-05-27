Вночі ворог вдарив по Харківщині з ЗРК С-300

Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, було пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.

У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

“На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч наших захисників та відступили” – додав він.