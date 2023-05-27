Суспільство

Вночі ворог вдарив по Харківщині з ЗРК С-300

27 Травня 2023 09:00
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обстріли, Олег Синєгубов, Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, було пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.

У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

“На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч наших захисників та відступили” – додав він.


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