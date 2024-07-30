Вночі у Курську пролунав потужний вибух

У ніч на 30 липня у Курську пролунав вибух, в області оголошували повітряну тривогу.

Про це пишуть Telegram-канали Shot, Astra, “Типовий Курськ“, т.в.о. губернатор Курської області Олексій Смирнов

О 4.00 за місцевим часом в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі.

Від гучного звуку в кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

Наразі інформації про наслідки на землі та постраждалих немає.

Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов три хвилини після вибуху о 4.03 повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

Вранці Смирнов повідомив, що вночі було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.