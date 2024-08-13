Вночі сили ППО знищили 30 з 38 “шахедів”

13 серпня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 та 38 ударними БпЛА типу Shahed. Сили Оборони знищили 30 “шахедів”.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ракети росіяни запускали з Воронезької області, шахеди — з районів Приморсько-Ахтарська, Курська, РФ.
“В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях”, — йдеться у повідомленні.