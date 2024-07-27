Політика

Вночі Сили оборони збили чотири “шахеда” і ракету
27 Липня 2024 09:56
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На чергуванні – воїни підрозділів протиповітряної оборони 58 мотопіхотної бригади / Фото Сухопутні війська ЗСУ

У ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області та чотирма ударними БпЛА «Shahed».

Як повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Він також додав, що протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА «Supercam», 1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси «Ланцет».


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