Вночі Сили оборони збили 53 ударних БПЛА

У ніч із 15 на 16 листопада 2024 року (з 20:30 15 листопада) противник завдав удару по Харківщині, використавши зенітну керовану ракету С-300, а також атакував 83 ударними безпілотниками типу «Shahed» та безпілотними апаратами невстановленого типу з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, станом на 08:30 підтверджено збиття 53 ворожих безпілотників у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Завдяки активній протидії Сил оборони, у різних регіонах України локаційно втрачено 30 ворожих БпЛА.