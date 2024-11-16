Політика

Вночі Сили оборони збили 53 ударних БПЛА
16 Листопада 2024 09:02
ппо
“Шахед” у розібраному вигляді. Ілюстративне фото / Фото із соцмережі

У ніч із 15 на 16 листопада 2024 року (з 20:30 15 листопада) противник завдав удару по Харківщині, використавши зенітну керовану ракету С-300, а також атакував 83 ударними безпілотниками типу «Shahed» та безпілотними апаратами невстановленого типу з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, станом на 08:30 підтверджено збиття 53 ворожих безпілотників у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Завдяки активній протидії Сил оборони, у різних регіонах України локаційно втрачено 30 ворожих БпЛА.


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