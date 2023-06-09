Вночі “шахеди” вдарили по Богодухівському району, є поранений

Російські окупанти минулої доби завдавали ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої ночі ворог завдав масованої атаки дронами типу Shahed по об’єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення зазнав цивільний чоловік 33 років.

Протягом доби ворог неодноразово обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка.