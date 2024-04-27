Вночі росіяни вдарили двома ракетами по лікарні у Харкові

Близько 00:30 27 квітня окупанти вдарили двома ракетами по Салтівському району міста Харкова. Боєприпаси влучили на територію лікарні.

Як повідомили в поліції, уламкові поранення отримала 54-літня пацієнтка лікарні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви.

Як повідомив Харківський міський голова ігор Терехов, на момент ракетного обстрілу у корпусах медзакладу знаходилося більше тисячі осіб – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу. “На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь – легкий”, – зазначив він.

Терехов також додав, що від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.