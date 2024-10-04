Суспільство

Вночі росіяни намагались атакувати об’єкти критичної інфраструктури
4 Жовтня 2024 09:34
ппо
Робота мобільної вогневої групи / Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Уночі 4 жовтня росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши 19 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)”, – йдеться у повідомленні.

У Києві міський голова Віталій Кличко повідомляв про загоряння на балконі квартири в Дарницькому районі міста. Згодом стало відомо, що під час збиття російського дрона у квартирі вибило металопластикову раму.

У Кіровоградській ОВА повідомляли про пошкодження адмінбудівлі одного з підприємств в Голованівському районі області. Працівник підприємства отримав легкі травми.


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