Вночі росіяни атакували Одесу і Харків: зруйновано житло, є жертви

Сьогодні вночі російські безпілотники атакували Одесу і Харків.
В Одесі зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих. Попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.
Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.
Опівночі у Харкові внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району сталася пожежа.
За даними ДСНС, горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м. Крім того були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп’янського району. В результаті влучання безпілотника зазнав руйнацій житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 кв.м. З-під завалів рятувальники вилучили тіло
загиблого чоловіка 1947 р.н.