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Вночі росіяни атакували Одесу і Харків: зруйновано житло, є жертви

2 Березня 2024 09:07
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Сьогодні вночі російські безпілотники атакували Одесу і Харків.

В Одесі зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих. Попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

Триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку в Одесі / Фото ДСНС

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.

Опівночі у Харкові внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району сталася пожежа.

За даними ДСНС, горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м. Крім того були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Харків: рятувальники ліквідували наслідки ударів ворожих безпілотників / Фото ДСНС

Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп’янського району. В результаті влучання безпілотника зазнав руйнацій житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 кв.м. З-під завалів рятувальники вилучили тіло
загиблого чоловіка 1947 р.н.


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