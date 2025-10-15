Вночі Росія випустила по Україні 113 ударних дронів — ППО знищила 86 цілей

У ніч на 15 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак безпілотниками, випустивши 113 ударних дронів із різних напрямків. Сили протиповітряної оборони України збили або придушили 86 із них.

Про це повідомили у Повітряних Силах Збройних Сил України.

Атака розпочалася близько 22:50 14 жовтня. Для ударів російські війська застосували дрони типів Shahed, Гербера та інші безпілотники, запущені з напрямків Міллерово, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ. Приблизно половина з них — “шахеди”.

Відбиття повітряного нападу забезпечували підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, систем безпілотних апаратів і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, збито або подавлено 86 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на ще одній.