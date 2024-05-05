Вночі Росія атакувала Україну 24-ма “шахедами”, у Харкові під удар потрапила житлова забудова

У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

“В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні Командування повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Харкові удар було завдано по приватному сектору. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови.

Про це повідомили в ДСНС.

За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв.м.

В результаті обстрілу постраждало 5 чоловік, з них одна дитина.