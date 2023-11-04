Політика

Вночі ППО знищила два дрони-камікадзе

4 Листопада 2023 08:56
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ппо, втрати ворога

Сьогодні вночі противник атакував Сумську область двома ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, обидва дрони були запущені з Курської області.

“Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України”, – йдеться у овідомленні.

Також зранку Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 304100 (+830) осіб,
  • танків ‒ 5276 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38) од,
  • артилерійських систем – 7363 (+35) од,
  • РСЗВ – 861 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 568 (+2) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1551 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1038 (+4)

Дані уточнюються.


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