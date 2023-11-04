Вночі ППО знищила два дрони-камікадзе

Сьогодні вночі противник атакував Сумську область двома ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Як повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, обидва дрони були запущені з Курської області.

“Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України”, – йдеться у овідомленні.

Також зранку Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно вони склали:

особового складу ‒ близько 304100 (+830) осіб,

танків ‒ 5276 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 9939 (+38) од,

артилерійських систем – 7363 (+35) од,

РСЗВ – 861 (+7) од,

засоби ППО ‒ 568 (+2) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+39),

крилаті ракети ‒ 1551 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9716 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1038 (+4)

Дані уточнюються.