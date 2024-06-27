Вночі ППО збили 5 ракет і 23 дрони

У ніч на 27 червня Сили оборони збили 5 із 6 ракет і всі дрони, які запустив ворог, – 23 “Шахеди”.

Про це повідомляють Повітряні сили, командувач Повітряних cил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

У ніч на 27 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу “Shahed”.



До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 “Кинджал” (із повітряного простору Тамбовської обл. – РФ.);

4 крилаті ракети “Калібр” (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області – РФ.);

23 ударні БпЛА типу “Shahed-131/136” (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: